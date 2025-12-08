Uma criança de 2 anos morreu e outra, de 6, ficou gravemente ferida após serem atropeladas por um carro conduzido por uma adolescente de 15 anos na tarde de domingo (8). O veículo era dirigido de forma irregular, com autorização do proprietário, que também não possuía habilitação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente ocorreu no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a jovem tentou subir a Rua Maringá, mas perdeu o controle ao enfrentar uma ladeira íngreme. O Gol branco desceu de ré e atingiu as duas crianças que estavam na calçada. O menino mais novo morreu na hora, enquanto o de 6 anos foi levado à UPA de Santa Luzia. Segundo o tenente Leandro, do 35º Batalhão, a vítima mais velha está estável e não corre risco de morte.