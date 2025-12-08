Uma criança de 2 anos morreu e outra, de 6, ficou gravemente ferida após serem atropeladas por um carro conduzido por uma adolescente de 15 anos na tarde de domingo (8). O veículo era dirigido de forma irregular, com autorização do proprietário, que também não possuía habilitação.
O acidente ocorreu no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a jovem tentou subir a Rua Maringá, mas perdeu o controle ao enfrentar uma ladeira íngreme. O Gol branco desceu de ré e atingiu as duas crianças que estavam na calçada. O menino mais novo morreu na hora, enquanto o de 6 anos foi levado à UPA de Santa Luzia. Segundo o tenente Leandro, do 35º Batalhão, a vítima mais velha está estável e não corre risco de morte.
Após o atropelamento, moradores da região se revoltaram e agrediram o dono do carro, um homem de 28 anos, que sofreu ferimentos no pé e precisou de atendimento médico. A mãe da adolescente também estava no veículo no momento do acidente. O proprietário foi preso depois de receber cuidados médicos, e a jovem, que inicialmente fugiu e se escondeu em uma casa próxima, acabou apreendida.
Em entrevista à rádio Itatiaia, o tenente Leandro afirmou que a Polícia Civil irá ouvir testemunhas e apurar as responsabilidades. Ele destacou que permitir que um menor conduza um veículo é crime, independentemente do resultado da ação.