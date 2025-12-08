Uma confraternização terminou em tragédia na noite de domingo (7), quando uma jovem de 21 anos foi morta a tiros e dois homens ficaram feridos após uma discussão familiar. Segundo as primeiras informações, os disparos foram feitos pelo próprio irmão das vítimas, que fugiu em seguida.

A ocorrência foi registrada em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem de 44 anos chegou ao encontro bastante alterado e iniciou uma discussão com familiares. A jovem, que havia chegado ao local na companhia do suspeito, tentou separar a briga, mas acabou baleada no tórax. Ela não resistiu aos ferimentos.