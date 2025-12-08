O público de São José dos Campos receberá no dia domingo (18), às 18h, no Farma Conde Arena, o espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, protagonizado por Mel Lisboa, que volta a interpretar a maior roqueira do Brasil.
A apresentação será única no Vale do Paraíba. Os ingressos já estão disponíveis.
Com roteiro e pesquisa de Guilherme Samora e direção musical de Marco França e Márcio Guimarães, o musical celebra a vida e a obra de Rita Lee, trazendo um retrato sensível, irreverente e emocionante da artista que atravessou gerações e se tornou um ícone da cultura brasileira.
A relação de Mel Lisboa com Rita Lee teve início em 2014, quando protagonizou Rita Lee Mora ao Lado. O espetáculo foi um fenômeno, rendendo sessões esgotadas, aclamação da crítica e até a presença surpresa da própria Rita Lee, que aprovou e abençoou a performance. O papel garantiu prêmios de melhor atriz e consolidou Mel entre os principais nomes do teatro brasileiro.
Agora, a atriz retorna ao universo da rainha do rock para apresentar uma nova abordagem, baseada na própria voz de Rita. O musical se inspira no livro “Rita Lee – Uma Autobiografia”, publicado em 2016 e considerado um dos grandes sucessos editoriais do país. Na obra, Rita narra a própria trajetória com humor, franqueza e emoção: da infância aos Mutantes, do embate com a censura ao Tutti-Frutti, das prisões ao encontro com Roberto de Carvalho, passando por ativismo, maternidade e reinvenções constantes.
A ideia do musical surgiu após Mel gravar o audiolivro da autobiografia em 2022 — uma experiência que revelou a potência narrativa da obra, descrita pela própria artista como uma viagem “do primeiro disco voador ao último porre”.
“A vida de Rita precisa ser contada e recontada. Ela transformou gerações e continua conquistando fãs jovens. Popularizou o sexo sob a ótica feminina quando isso era impensável, foi a artista mais censurada da ditadura, esteve presa grávida e se tornou a mulher que mais vendeu discos no país”, afirma Mel Lisboa.
O espetáculo apresenta uma Rita Lee multifacetada: cantora, compositora, multi-instrumentista, escritora, apresentadora, atriz e defensora dos direitos humanos. Um convite para fãs de todas as idades que desejam reviver — ou descobrir — a genialidade irreverente da eterna ovelha negra.
SERVIÇO
Rita Lee – Uma Autobiografia Musical
Data: 18/01 (domingo)
Horário: 18h
Local: Farma Conde Arena
Ingressos: disponíveis em queroingresso.com/ritalee1801