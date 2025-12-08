O público de São José dos Campos receberá no dia domingo (18), às 18h, no Farma Conde Arena, o espetáculo “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, protagonizado por Mel Lisboa, que volta a interpretar a maior roqueira do Brasil.



A apresentação será única no Vale do Paraíba. Os ingressos já estão disponíveis.

