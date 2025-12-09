A quarta-feira na RMVale será de tempo instável, com variação de nuvens e possibilidade de chuva em vários municípios, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mas o céu carregado mantém a sensação de abafamento.
São José dos Campos terá mínima de 20°C e máxima de 27°C, com sol entre poucas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo permanece mais fechado, mas sem previsão de novos temporais.
Em Taubaté, o padrão é semelhante: mínima de 20°C e máxima de 29°C, com sol e chuva, além de períodos de céu nublado que devem se intensificar durante a tarde. A noite será de muitas nuvens.
Já em Guaratinguetá, os termômetros variam entre 20°C e 28°C, com possibilidade de chuva e trovoadas. O dia será marcado por muitas nuvens e momentos de céu fechado, enquanto a noite tende a ter poucas nuvens.
No Litoral Norte, Caraguatatuba enfrenta instabilidade mais acentuada, com mínima de 22°C e máxima de 29°C, além de previsão de chuva e trovoadas. A quarta será de muitas nuvens e períodos nublados, com noite igualmente carregada.
Em Campos do Jordão, o clima serrano traz temperaturas mais baixas: mínima de 17°C e máxima de 22°C. A cidade também deve registrar chuva e trovoadas, com predominância de muitas nuvens ao longo do dia e da noite.
A combinação de calor moderado e alta umidade mantém as condições favoráveis para pancadas de chuva em toda a RMVale. A orientação é redobrar a atenção em deslocamentos e programações ao ar livre.