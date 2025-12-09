A quarta-feira na RMVale será de tempo instável, com variação de nuvens e possibilidade de chuva em vários municípios, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mas o céu carregado mantém a sensação de abafamento.

São José dos Campos terá mínima de 20°C e máxima de 27°C, com sol entre poucas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo permanece mais fechado, mas sem previsão de novos temporais.