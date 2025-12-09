09 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (10)? Confira

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (10)? Confira
Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (10)? Confira

A quarta-feira na RMVale será de tempo instável, com variação de nuvens e possibilidade de chuva em vários municípios, segundo dados do Climatempo. As temperaturas seguem amenas pela manhã e sobem ao longo do dia, mas o céu carregado mantém a sensação de abafamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São José dos Campos terá mínima de 20°C e máxima de 27°C, com sol entre poucas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o tempo permanece mais fechado, mas sem previsão de novos temporais.

Em Taubaté, o padrão é semelhante: mínima de 20°C e máxima de 29°C, com sol e chuva, além de períodos de céu nublado que devem se intensificar durante a tarde. A noite será de muitas nuvens.

Já em Guaratinguetá, os termômetros variam entre 20°C e 28°C, com possibilidade de chuva e trovoadas. O dia será marcado por muitas nuvens e momentos de céu fechado, enquanto a noite tende a ter poucas nuvens.

No Litoral Norte, Caraguatatuba enfrenta instabilidade mais acentuada, com mínima de 22°C e máxima de 29°C, além de previsão de chuva e trovoadas. A quarta será de muitas nuvens e períodos nublados, com noite igualmente carregada.

Em Campos do Jordão, o clima serrano traz temperaturas mais baixas: mínima de 17°C e máxima de 22°C. A cidade também deve registrar chuva e trovoadas, com predominância de muitas nuvens ao longo do dia e da noite.

A combinação de calor moderado e alta umidade mantém as condições favoráveis para pancadas de chuva em toda a RMVale. A orientação é redobrar a atenção em deslocamentos e programações ao ar livre.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários