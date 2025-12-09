O Viapol São José Vôlei visita o Joinville na noite desta terça-feira (9), a partir das 19h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, em jogo válido pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.
Após mais de uma semana, o time da região volta à quadra para mais um jogo do torneio nacional. Ao menos, os comandados do técnico Flávio Tavares vêm de um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Guarulhos, time da parte de cima da tabela, o que dá novo ânimo aos joseenses.
Já o time catarinense perdeu fora de casa no tiebreak para o Goiás, na última quarta-feira. E vai mais pressionado para este confronto contra os joseenses.
Em termos de classificação, a rodada começa com os dois times empatados em pontos e, assim, é um confronto direto para deixar a parte de baixo da tabela. No momento, o Joinville está em 10º lugar, com 7 pontos, enquanto o São José tem a mesma pontuação, mas está em 11º e penúltimo lugar.
Até por conta disso, o time da região sabe da importância deste confronto para conseguir sair da zona de rebaixamento da Superliga B e, quem sabe, até sonhar com uma vaga nos playoffs, entre os oito primeiros colocados. “Uma vitória sempre nos coloca em uma situação de mais tranquilidade no trabalho e cria mais confiança no grupo. O time já vinha treinando bem e não conseguia colocar em quadra aquilo que treinava, então este jogo contra o Guarulhos serviu para trabalharmos todos os fundamentos, principalmente o saque, que é algo que estamos insistindo desde o início da temporada que faria diferença para o nosso grupo”, disse o treinador joseense.
Além disso, o técnico do São José elogiou o adversário de log mais e espera um jogo dos mais complicados. "“O Joinville é um time muito perigoso, que saca bem e tem um volume de jogo muito grande. A gente espera uma defesa gigante, mas creio que o nosso time chega bem para essa disputa. Claro que ainda precisamos alinhar algumas coisas, tem alguns fundamentos que podemos ser ainda melhores do que fomos no jogo passado, mas estamos preparados e confiantes para buscarmos essa vitória fora de casa”, afirmou ao site oficial do clube.