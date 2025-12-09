O Viapol São José Vôlei visita o Joinville na noite desta terça-feira (9), a partir das 19h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, em jogo válido pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade.

Após mais de uma semana, o time da região volta à quadra para mais um jogo do torneio nacional. Ao menos, os comandados do técnico Flávio Tavares vêm de um triunfo fora de casa por 3 a 1 sobre o Guarulhos, time da parte de cima da tabela, o que dá novo ânimo aos joseenses.