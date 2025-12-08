A Polícia Civil investiga a morte da jovem Ana Júlia Jacinto Resende, de 22 anos, que comoveu e chocou a região pela violência. Ela estava dentro de um carro quando foi morta em um ataque a tiros ao veículo, na madrugada de domingo (7), entre Guaratinguetá e Aparecida. Ao menos outras três pessoas também estavam na linha de fogo dos atiradores.

Os investigadores apuram a participação de um quinto ocupante do veículo que saiu do carro após Ana Júlia ter sido baleada e que poderia ter sido o alvo dos atiradores. A identidade dele não foi revelada pelo motorista do veículo.