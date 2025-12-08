08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE EM ESTRADA

Motociclista de 21 anos bate em carro de grávida e morre no Vale

Por Jesse Nascimento | Lagoinha
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente envolvendo veículos na Rodovia Nelson Ferreira Pinto
Acidente envolvendo veículos na Rodovia Nelson Ferreira Pinto

Um motociclista de 21 anos morreu após uma batida frontal contra o carro de uma mulher grávida, em estrada do Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na SP-153, em Lagoinha, na tarde de sábado (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jovem perdeu o controle da moto em uma curva da rodovia Nelson Ferreira Pinto, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um carro no km 20. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto-socorro de Lagoinha, mas morreu durante o trajeto.

O boletim de ocorrência, registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, aponta que o caso foi enquadrado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Lagoinha, que ficará responsável pela investigação.

A vítima pilotava uma motocicleta Honda/Start quando, segundo a Polícia Militar Rodoviária, perdeu o controle na curva, invadiu a contramão e colidiu com um GM/Prisma conduzido por uma motorista de 23 anos, que está grávida e não teve ferimentos decorrentes do acidente, de acordo com o boletim.

A perícia técnico-científica foi acionada para realizar exames de local do acidente, e a moto foi recolhida administrativamente para pátio credenciado em Taubaté.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários