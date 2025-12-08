Um motociclista de 21 anos morreu após uma batida frontal contra o carro de uma mulher grávida, em estrada do Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na SP-153, em Lagoinha, na tarde de sábado (6).
O jovem perdeu o controle da moto em uma curva da rodovia Nelson Ferreira Pinto, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um carro no km 20. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto-socorro de Lagoinha, mas morreu durante o trajeto.
O boletim de ocorrência, registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, aponta que o caso foi enquadrado preliminarmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Lagoinha, que ficará responsável pela investigação.
A vítima pilotava uma motocicleta Honda/Start quando, segundo a Polícia Militar Rodoviária, perdeu o controle na curva, invadiu a contramão e colidiu com um GM/Prisma conduzido por uma motorista de 23 anos, que está grávida e não teve ferimentos decorrentes do acidente, de acordo com o boletim.
A perícia técnico-científica foi acionada para realizar exames de local do acidente, e a moto foi recolhida administrativamente para pátio credenciado em Taubaté.