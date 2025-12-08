Um motociclista de 21 anos morreu após uma batida frontal contra o carro de uma mulher grávida, em estrada do Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada na SP-153, em Lagoinha, na tarde de sábado (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O jovem perdeu o controle da moto em uma curva da rodovia Nelson Ferreira Pinto, invadiu a pista contrária e bateu de frente em um carro no km 20. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao pronto-socorro de Lagoinha, mas morreu durante o trajeto.