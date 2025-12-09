A morte da jovem Ana Júlia Jacinto Resende, de 22 anos, comoveu e chocou a região pela violência. Ela estava dentro de um carro quando foi morta em um ataque a tiros, na madrugada de domingo (7), entre Guaratinguetá e Aparecida. Ao menos outras três pessoas também estavam na linha de fogo dos atiradores.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado e tentativa de homicídio, com autoria ainda desconhecida.