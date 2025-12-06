Uma cadela morreu após ser atacada por cães da raça pitbull que teriam escapado de uma residência na rua Mabito Shoji, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. O caso aconteceu na última semana e gerou revolta e medo entre familiares e vizinhos.
Segundo o relato da tutora, que pediu para não ser identificada, os animais avançaram até o portão da casa e, por baixo da grade, alcançaram a cachorra da família, causando ferimentos graves. A sogra da moradora era a única presente no imóvel e presenciou o ataque, ficando em estado de choque.
A cadela foi levada a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Para a família, o episódio evidencia o risco a moradores da região, sobretudo crianças e pedestres. “Se isso aconteceu com um cachorro, imagina se fosse uma pessoa”, lamentou a tutora ao relatar o ocorrido.
A denunciante afirma temer represálias caso divulgue imagens ou vídeos, mas decidiu tornar o caso público por preocupação com a segurança do bairro. A família espera por providências das autoridades e responsabilização dos tutores dos cães.
Segundo a moradora, equipes da Defesa Civil estiveram no local e conversaram com o dono dos animais. A reportagem não conseguiu contato com o órgão.