Uma cadela morreu após ser atacada por cães da raça pitbull que teriam escapado de uma residência na rua Mabito Shoji, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. O caso aconteceu na última semana e gerou revolta e medo entre familiares e vizinhos.

Segundo o relato da tutora, que pediu para não ser identificada, os animais avançaram até o portão da casa e, por baixo da grade, alcançaram a cachorra da família, causando ferimentos graves. A sogra da moradora era a única presente no imóvel e presenciou o ataque, ficando em estado de choque.