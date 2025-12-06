06 de dezembro de 2025
ATAQUE

Tristeza: cachorra morre após ataque de pitbulls no Vale

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Animais atacaram cachorra
Animais atacaram cachorra

Uma cadela morreu após ser atacada por cães da raça pitbull que teriam escapado de uma residência na rua Mabito Shoji, no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. O caso aconteceu na última semana e gerou revolta e medo entre familiares e vizinhos.

Segundo o relato da tutora, que pediu para não ser identificada, os animais avançaram até o portão da casa e, por baixo da grade, alcançaram a cachorra da família, causando ferimentos graves. A sogra da moradora era a única presente no imóvel e presenciou o ataque, ficando em estado de choque.

A cadela foi levada a uma clínica veterinária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Para a família, o episódio evidencia o risco a moradores da região, sobretudo crianças e pedestres. “Se isso aconteceu com um cachorro, imagina se fosse uma pessoa”, lamentou a tutora ao relatar o ocorrido.

A denunciante afirma temer represálias caso divulgue imagens ou vídeos, mas decidiu tornar o caso público por preocupação com a segurança do bairro. A família espera por providências das autoridades e responsabilização dos tutores dos cães.

Segundo a moradora, equipes da Defesa Civil estiveram no local e conversaram com o dono dos animais. A reportagem não conseguiu contato com o órgão.

