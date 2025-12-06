Um homem foi preso neste sábado (6) após ameaçar e atacar a companheira durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Nova Michigan, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 1º Batalhão foi acionada via Copom para atender à denúncia na rua José Ferreira de Almeida. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima na calçada, enquanto o agressor permanecia no quintal do imóvel.

Segundo o relato, o homem havia arremessado objetos em direção à companheira, entre eles garrafas de vidro, um pneu e vasos de planta. Na sequência, passou a portar uma faca, aumentando o risco da agressão.