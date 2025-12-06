Um homem foi preso neste sábado (6) após ameaçar e atacar a companheira durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Jardim Nova Michigan, em São José dos Campos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 1º Batalhão foi acionada via Copom para atender à denúncia na rua José Ferreira de Almeida. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram a vítima na calçada, enquanto o agressor permanecia no quintal do imóvel.
Segundo o relato, o homem havia arremessado objetos em direção à companheira, entre eles garrafas de vidro, um pneu e vasos de planta. Na sequência, passou a portar uma faca, aumentando o risco da agressão.
A equipe conseguiu estabelecer contato visual com o suspeito por meio das frestas do portão e observou que ele estava caído no quintal segurando a arma. Os policiais iniciaram negociação para que ele soltasse a faca. Após a verbalização, o homem atendeu às ordens, saiu para a área externa da casa e foi detido.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça pelos crimes de violência doméstica, ameaça e dano.