TURISMO

Veja como será o Réveillon em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou oficialmente o calendário de eventos para o fim de 2025 e início de 2026. Com foco em turismo, cultura e lazer, as atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade e contam com apoio de parcerias público-privadas, o que permite ampliar a oferta de entretenimento sem custos adicionais ao orçamento municipal.

Visitantes.

A alta temporada promete movimentar o litoral norte. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo, mais de 700 mil pessoas deverão passar pela cidade apenas no Réveillon, com ocupação hoteleira próxima de 90%. Entre dezembro e o Carnaval, o fluxo pode chegar a 2 milhões de visitantes.

Natal.

A programação começa no dia 10 de dezembro, com ações natalinas espalhadas por diversas localidades. No Porto Novo, a praça receberá decoração especial, parque de diversões e área gastronômica com food trucks.

Quem visitar a Praça da Secretaria de Turismo encontrará espaços instagramáveis e opções de alimentação. Já na Praça Cândido Mota, a Fundacc abrirá a Casa do Papai Noel no coreto central.

Cultura.

No Mirante do Camaroeiro, apresentações começam no dia 10 com “Um Sax Natalino”, de Almir Clemente, e se estendem até 22 de dezembro, passando por Ella Singer Band, Projeto Guri, Suíte Quebra-Nozes e outros artistas.

A Praça do Porto Novo também terá programação diária entre 10 e 21 de dezembro, com shows da Banda Municipal Carlos Gomes, Orquestra de Viola, Coral Água Viva e atrações regionais como os Bonecões da Mantiqueira.

Réveillon.

A virada do ano contará com queima de fogos de baixo ruído em quatro pontos da cidade, Porto Novo, Aruan, Massaguaçu e Camaroeiro. A medida atende à legislação municipal e busca proteger idosos, crianças, pessoas com deficiência, autistas e animais domésticos.

Grandes shows.

De 26 a 31 de dezembro, a Praça da Cultura será palco de shows gratuitos. O espaço terá pista aberta ao público e opção de camarotes operados pela parceira O2. As apresentações começam às 19h e se encerram até meia-noite:

  •  26/12 – Soweto
     27/12 – MC Hariel
     28/12 – Planta & Raiz
     29/12 – Circuladô de Fulô
     30/12 – Samprazer
     31/12 – Virada Caiçara, com atrações locais

