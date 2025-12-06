A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou oficialmente o calendário de eventos para o fim de 2025 e início de 2026. Com foco em turismo, cultura e lazer, as atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade e contam com apoio de parcerias público-privadas, o que permite ampliar a oferta de entretenimento sem custos adicionais ao orçamento municipal.
Visitantes.
A alta temporada promete movimentar o litoral norte. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo, mais de 700 mil pessoas deverão passar pela cidade apenas no Réveillon, com ocupação hoteleira próxima de 90%. Entre dezembro e o Carnaval, o fluxo pode chegar a 2 milhões de visitantes.
Natal.
A programação começa no dia 10 de dezembro, com ações natalinas espalhadas por diversas localidades. No Porto Novo, a praça receberá decoração especial, parque de diversões e área gastronômica com food trucks.
Quem visitar a Praça da Secretaria de Turismo encontrará espaços instagramáveis e opções de alimentação. Já na Praça Cândido Mota, a Fundacc abrirá a Casa do Papai Noel no coreto central.
Cultura.
No Mirante do Camaroeiro, apresentações começam no dia 10 com “Um Sax Natalino”, de Almir Clemente, e se estendem até 22 de dezembro, passando por Ella Singer Band, Projeto Guri, Suíte Quebra-Nozes e outros artistas.
A Praça do Porto Novo também terá programação diária entre 10 e 21 de dezembro, com shows da Banda Municipal Carlos Gomes, Orquestra de Viola, Coral Água Viva e atrações regionais como os Bonecões da Mantiqueira.
Réveillon.
A virada do ano contará com queima de fogos de baixo ruído em quatro pontos da cidade, Porto Novo, Aruan, Massaguaçu e Camaroeiro. A medida atende à legislação municipal e busca proteger idosos, crianças, pessoas com deficiência, autistas e animais domésticos.
Grandes shows.
De 26 a 31 de dezembro, a Praça da Cultura será palco de shows gratuitos. O espaço terá pista aberta ao público e opção de camarotes operados pela parceira O2. As apresentações começam às 19h e se encerram até meia-noite:
- 26/12 – Soweto
27/12 – MC Hariel
28/12 – Planta & Raiz
29/12 – Circuladô de Fulô
30/12 – Samprazer
31/12 – Virada Caiçara, com atrações locais