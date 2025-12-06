A Prefeitura de Caraguatatuba apresentou oficialmente o calendário de eventos para o fim de 2025 e início de 2026. Com foco em turismo, cultura e lazer, as atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade e contam com apoio de parcerias público-privadas, o que permite ampliar a oferta de entretenimento sem custos adicionais ao orçamento municipal.

Visitantes.

A alta temporada promete movimentar o litoral norte. Segundo estimativa da Secretaria de Turismo, mais de 700 mil pessoas deverão passar pela cidade apenas no Réveillon, com ocupação hoteleira próxima de 90%. Entre dezembro e o Carnaval, o fluxo pode chegar a 2 milhões de visitantes.

Natal.

A programação começa no dia 10 de dezembro, com ações natalinas espalhadas por diversas localidades. No Porto Novo, a praça receberá decoração especial, parque de diversões e área gastronômica com food trucks.