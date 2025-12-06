A morte do jovem Luiz Henrique, baleado na noite de sexta-feira (05) no bairro Cecap, em Lorena, gerou tristeza e comoção entre familiares e moradores da região. Ele estava na companhia de um amigo, ambos de 19 anos, quando foram atingidos por disparos em via pública. Socorrido por equipes de emergência, Luiz Henrique não resistiu aos ferimentos.

No local da ocorrência, policiais encontraram porções de cocaína, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública. A apreensão do material será analisada pela investigação, que apura se tem relação com a dinâmica do crime.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio consumado em relação a Luiz Henrique e tentativa de homicídio ao outro jovem ferido. Perícias e diligências estão em andamento para identificar os responsáveis pelos tiros e esclarecer o que motivou o ataque.