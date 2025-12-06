A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, colocou em prática a partir deste sábado (6) uma operação especial no sistema de ônibus da cidade para atender o aumento de passageiros típico desta época do ano.
A medida busca oferecer mais conforto e rapidez aos usuários durante o período de maior fluxo no comércio local.
Ao todo, 29 linhas consideradas estratégicas terão acréscimo na quantidade de viagens aos fins de semana. A programação prevê: 280 viagens extras aos sábados e 150 viagens adicionais aos domingos
O reforço será aplicado entre 8h e 18h, faixa de horário em que há maior movimento nos coletivos. Com a ampliação, a expectativa é reduzir o tempo de espera e agilizar os deslocamentos de quem utiliza o transporte para compras, lazer ou compromissos tradicionais das festas de fim de ano.