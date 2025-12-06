A Prefeitura de São José dos Campos, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, colocou em prática a partir deste sábado (6) uma operação especial no sistema de ônibus da cidade para atender o aumento de passageiros típico desta época do ano.

A medida busca oferecer mais conforto e rapidez aos usuários durante o período de maior fluxo no comércio local.