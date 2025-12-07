Um soldado do Exército Brasileiro morreu na manhã desta quarta-feira (3) após sofrer um acidente enquanto participava de uma operação de rotina. A vítima foi identificada como João Vitor Correa Baptista, de 19 anos.
O jovem militar integrava o efetivo variável do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o regimento, ele executava tarefas de apoio logístico na Coudelaria de Rincão quando foi atingido pela queda de uma árvore. A equipe de saúde do próprio Exército prestou os primeiros atendimentos ainda no local.
Baptista foi encaminhado em estado grave ao Hospital Ivan Goulart, também em São Borja. Ele deu entrada na unidade por volta das 11h, mas não resistiu aos ferimentos e morreu cerca de 40 minutos depois.
O comando do regimento divulgou nota lamentando a morte e informou que está prestando assistência à família. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
O velório ocorrerá a partir das 21h30 desta quarta-feira (3), no Complexo Angelos, em São Borja. O sepultamento está marcado para as 11h desta quinta-feira (4).