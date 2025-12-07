Um soldado do Exército Brasileiro morreu na manhã desta quarta-feira (3) após sofrer um acidente enquanto participava de uma operação de rotina. A vítima foi identificada como João Vitor Correa Baptista, de 19 anos.

O jovem militar integrava o efetivo variável do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o regimento, ele executava tarefas de apoio logístico na Coudelaria de Rincão quando foi atingido pela queda de uma árvore. A equipe de saúde do próprio Exército prestou os primeiros atendimentos ainda no local.