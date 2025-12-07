07 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Corpo de mulher é encontrado boiando em lago

Por Da Redação | Brasília (DF)
O corpo de uma mulher foi localizado boiando em avançado estado de decomposição na tarde desta sexta-feira (5). A vítima ainda não foi identificada, e o caso já está sob investigação da Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada no Lago Paranoá, próximo à Barragem do Paranoá, após um pescador acionar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por volta das 15h04. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a presença do corpo nas margens do lago.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e, em seguida, a Polícia Civil foi chamada para dar continuidade às investigações. Segundo o delegado-chefe da 9ª Delegacia de Polícia, Roney Teixeira, os exames periciais devem apontar a data da morte e esclarecer as circunstâncias do óbito.

