O corpo de uma mulher foi localizado boiando em avançado estado de decomposição na tarde desta sexta-feira (5). A vítima ainda não foi identificada, e o caso já está sob investigação da Polícia Civil.

A ocorrência foi registrada no Lago Paranoá, próximo à Barragem do Paranoá, após um pescador acionar o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por volta das 15h04. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram a presença do corpo nas margens do lago.