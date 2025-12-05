A Secretaria de Educação de Taubaté divulgou nota de pesar pelo falecimento da professora Yara Chaves Mesquita da Silva, ocorrido na quinta-feira (4).

Yara ingressou na Rede Municipal em 2023 e atuava na EMEF Celina Monteiro de Castro, na Chácara Silvestre, onde era reconhecida pela pontualidade, serenidade e dedicação ao ensino. Admirada por colegas, estudantes e comunidade escolar, marcava sua presença com um jeito doce de ensinar e sua paixão pela matemática.