Adeus, Yara: morte de professora comove família e amigos no Vale

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Professora morreu em Taubaté
A Secretaria de Educação de Taubaté divulgou nota de pesar pelo falecimento da professora Yara Chaves Mesquita da Silva, ocorrido na quinta-feira (4).

Yara ingressou na Rede Municipal em 2023 e atuava na EMEF Celina Monteiro de Castro, na Chácara Silvestre, onde era reconhecida pela pontualidade, serenidade e dedicação ao ensino. Admirada por colegas, estudantes e comunidade escolar, marcava sua presença com um jeito doce de ensinar e sua paixão pela matemática.

Calma, discreta e reservada, Yara levava uma vida tranquila fora da escola, apreciava praticar musculação e valorizava os pequenos momentos com simplicidade.

Sua partida deixa um grande vazio, mas seu legado permanece na memória daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Nas redes sociais, manifestações de tristeza e homenagens se multiplicaram. “Deixará saudades, minha querida! Meus sentimentos aos familiares”, publicou Kamila Monteiro. “Excelente profissional. Foi minha estagiária. Que notícia triste”, escreveu Elisângela Tomaz.

Outra colega, Cíntia Nogali, lamentou. “Não estou acreditando, um ser humano excepcional”.

A Secretaria de Educação se solidariza com familiares, amigos, profissionais da educação e toda a comunidade escolar, desejando conforto diante da perda.

