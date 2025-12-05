Morreu aos 70 anos o jornalista e artista plástico Lauro Lucchesi, que trabalhou na imprensa de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo do jornalista está sendo velado nesta sexta-feira (5), na cidade de Mirassol (SP), onde ele morava. O enterro está marcado para sábado (6), a partir das 11h, no centro da cidade no interior paulista. Ele deixa uma filha.