Morreu aos 70 anos o jornalista e artista plástico Lauro Lucchesi, que trabalhou na imprensa de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo do jornalista está sendo velado nesta sexta-feira (5), na cidade de Mirassol (SP), onde ele morava. O enterro está marcado para sábado (6), a partir das 11h, no centro da cidade no interior paulista. Ele deixa uma filha.
Lauro foi um dos responsáveis pela criação do caderno cultural Vale Viver, ao lado do jornalista Sérgio Roberto de Paula, em 1989, no antigo jornal Valeparaibano.
Lauro estudou artes plásticas na Gerrit Rietveld Academie, de Amsterdã, na Holanda. Ele também era apaixonado por gastronomia.
Lauro também trabalhou na área de comunicação da Prefeitura de São José dos Campos durante o governo do então prefeito Emanuel Fernandes, que comandou a cidade de 1997 a 2004.
Jornalistas da região lamentaram a morte de Lauro Lucchesi, que deixou marcas profundas nos colegas e no trabalho realizado na imprensa do Vale.
Mônica comentou: “O coração ficou apertado hoje com essa notícia triste. Lauro era um editor admirável, aprendi muito com ele. Mais que tudo, foi um grande amigo dos tempos joseenses. Sempre me lembro das nossas boas conversas, ouvindo Lou Reed e comendo panquecas de batata que ele fazia. Boas lembranças de um tempo bom. Siga em paz, amigo”.
O jornalista Valtencir Vicente, especializado em esportes, contou uma passagem com Lauro: “Como ele não se ligava em futebol, brincava que o time da cidade dele era o melhor. E, na época, ninguém poderia imaginar que o Mirassol ficaria tão em evidência como hoje... Lauro deixa boas lembranças”.