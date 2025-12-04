A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde desta quinta-feira (4), em Jacareí, um veículo que havia sido furtado há menos de dez dias em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.

A abordagem foi realizada por volta das 16h por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da delegacia da PRF em São José dos Campos, após consulta aos sistemas indicar possível clonagem do automóvel.