A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde desta quinta-feira (4), em Jacareí, um veículo que havia sido furtado há menos de dez dias em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.
A abordagem foi realizada por volta das 16h por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da delegacia da PRF em São José dos Campos, após consulta aos sistemas indicar possível clonagem do automóvel.
O veículo, um Hyundai HB20 prata, era conduzido por um homem de 38 anos. Durante a fiscalização, os policiais identificaram sinais de adulteração no chassi, no motor e nos vidros do carro. Após análises técnicas e verificação de outros elementos de identificação, ficou confirmado que se tratava de um veículo com registro de furto datado de 26 de novembro, em Pindamonhangaba.
Em depoimento, o condutor afirmou que comprou o automóvel por meio da internet, pagando R$ 23 mil como entrada, além de assumir parcelas mensais.
O motorista e o veículo foram levados à Central de Polícia Judiciária de Jacareí. Ele foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O caso será apurado pela Polícia Civil.