'O SACI'

Sítio do Picapau Amarela retoma apresentações gratuitas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Peças teatrais são retomadas no Sítio do Picapau Amarelo
O Sítio do Picapau Amarelo, em Taubaté, retoma neste sábado (6) as apresentações teatrais gratuitas com a participação de atores bolsistas.
A peça apresentada em dezembro é “O Saci”, narrada pelo Jeca, e que apresenta para Emília e companhia o tradicional personagem do folclore brasileiro. O tema das apresentações muda mensalmente, sendo divulgado com antecedência ao público.

Interessados em acompanhar os espetáculos devem retirar os ingressos no local 30 minutos antes. Os horários de apresentação são Às 11h e 16h aos sábados e 15h e 16h aos domingos.

O endereço do Sítio do Picapau Amarelo é avenida Monteiro Lobato, s/n, no bairro Chácara do Visconde.

