O escritor André Kondo, de Taubaté, ‘travou’ ao tentar escrever o livro sobre uma peregrinação que fez por locais sagrados em 50 países do mundo, incluindo a Sibéria, na região norte da Rússia e um dos locais mais gelados do mundo.
A experiência deveria resultar no primeiro livro do autor, que venceu neste ano o Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiosos da literatura nacional. No entanto, André contou que não conseguiu escrever a obra por cerca de dois anos.
“Para todo escritor, quando você realmente escreve alguma coisa, você coloca a sua alma no papel. É como você se desnudar, desnudar a sua alma. É uma situação difícil”, disse ele em participação ao “Que História!”, quadro de OVALE Cast, podcast de OVALE.
“E quando percebi que o meu livro não me emocionava, tanto quanto eu fiquei emocionado na estrada, eu pensei: ‘Isso não é um livro bom, porque não tem sentimento, não tem alma’. E realmente o livro não tinha alma”, confessou.
André disse que começou o livro descrevendo os locais que havia visitado, os monumentos históricos, as pirâmides e o tamanho das colunas do templo de Luxor (Egito), por exemplo. Mas não era isso o que ele realmente queria.
Foi o contato com uma mãe e sua filha tetraplégica num templo budista, na fronteira entre a Índia e o Nepal, que despertou André para o que ele deveria escrever.
“A filha era tetraplégica e aquela mãe empurrando a cadeira de rodas. Eu pergunto para a mãe: ‘A senhora veio pedir para Buda curar sua filha?’ Ela me olhou com espanto, e falou: ‘Mas curar ela do quê? Eu vim aqui para agradecer’. Aquilo é arrepiante. E me arrepia isso aí. E como eu posso ignorar essa história?”, disse ele.
Resposta.
Para ele, esse exemplo da mãe e da filha continha a “resposta” sobre o significado da vida que ele buscara com a peregrinação pelos 50 países. Além dessa experiência, André chegou a morar quatro meses na rua antes de se tornar escritor.
“Eu tinha encontrado a resposta. Eu só não tinha ouvido. Para você se tornar um escritor, você tem que ter esse mesmo amor da mãe. Talvez o meu texto não seja perfeito aos olhos dos outros, mas para mim eu sei que dei o meu amor na composição daquele texto, eu não vou ver nenhum defeito. Ele vai estar perfeito para o mundo. Então essa era a resposta que eu não tinha enxergado”, afirmou.
Em 2008, após superar o “travamento” e encontrar a “voz” que precisava dentro de si, André escreveu o seu primeiro livro, chamado “Além do Horizonte”. Desde então, ele não parou mais e já escreveu mais de 20 obras, recebendo mais de 400 prêmios por seus textos e livros.
