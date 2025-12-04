O escritor André Kondo, de Taubaté, ‘travou’ ao tentar escrever o livro sobre uma peregrinação que fez por locais sagrados em 50 países do mundo, incluindo a Sibéria, na região norte da Rússia e um dos locais mais gelados do mundo.

A experiência deveria resultar no primeiro livro do autor, que venceu neste ano o Prêmio Jabuti, um dos mais prestigiosos da literatura nacional. No entanto, André contou que não conseguiu escrever a obra por cerca de dois anos.