A 11ª edição da Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) teve público 77% menor do que a festa do ano passado, segundo dados da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), que organiza o evento e administra o Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.
Foram 12 mil pessoas neste ano contra 52 mil no ano passado. A Afac informou que a festa de 2025 foi mais curta e ocupou menos espaços do que a do ano passado (leia abaixo).
Maior feira literária do Vale do Paraíba, o evento aconteceu entre 28 e 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, depois de ter sido cancelado em setembro.
O motivo foi a desistência em massa de convidados em protesto ao veto do prefeito de São José, Anderson Farias (PSD), para a participação da jornalista e escritora Milly Lacombe na Flim.
Milly foi vetada após criticar a “família tradicional brasileira” em um podcast. Ela afirmou que a frase dela, citada por Anderson, foi tirada de contexto e disse que a participação na festa poderia representar um risco.
No último sábado (29), OVALE havia apontado que a festa estava com público abaixo do esperado, segundo participantes e vídeos postados nas redes sociais. O domingo foi mais concorrido, mas mesmo assim a feira terminou com um público quatro vezes menor do que no ano passado.
Além disso, membros de coletivos culturais de São José realizaram o protesto “Ocupa Flim” do lado de fora da festa. Eles apontaram censura no veto à participação de Milly Lacombe e boicotaram o evento.
“A Flim que se apresenta não é celebração. É afronta. É desserviço à liberdade e à democracia. Não podemos estar e nem celebrar uma Flim assim proposta após a censura de uma escritora por desculpas de falsa ‘moralidade’”, disse postagem do Fórum de Cultura de São José dos Campos.
Outro lado.
Por meio da assessoria de imprensa, a Afac confirmou o público de 12 mil pessoas nos três dias da festa deste ano. “Número compatível com o tamanho do evento”, disse.
Segundo a Afac, o evento deste ano foi realizado das 19h30 de sexta (28), com somente o show de abertura, até 14h de domingo (30), com apenas atividades dentro do Parque Vicentina Aranha, ocupando alguns espaços.
No ano passado, o evento foi maior. Começou na sexta-feira, às 9h, e seguiu até as 16h de domingo, com o recebimento de alunos de escolas públicas e privadas da cidade, atividades em todos os pavilhões do Parque e o fechamento da rua em frente para atrações. Com isso, o público chegou a 52 mil pessoas.