A 11ª edição da Flim (Festa Literomusical de São José dos Campos) teve público 77% menor do que a festa do ano passado, segundo dados da Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), que organiza o evento e administra o Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.

Foram 12 mil pessoas neste ano contra 52 mil no ano passado. A Afac informou que a festa de 2025 foi mais curta e ocupou menos espaços do que a do ano passado (leia abaixo).