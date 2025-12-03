O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mobilizou suas equipes em São Sebastião para atender uma ocorrência grave de afogamento de um homem na praia de Barra do Una. O chamado foi registrado por volta das 15h de domingo (30) e a vítima foi classificada com grau 6 em parada cardiorrespiratória.

A equipe SIV 01 (Suporte Intermediário de Vida) de Juquehy encontrou a vítima já retirada da água e recebendo compressões torácicas de um banhista. Ao assumir o controle, deu início ao trabalho de suporte avançado. A USA 01 (Unidade de Suporte Avançado) chegou posteriormente com a equipe médica, que prosseguiu com as manobras de reanimação.

