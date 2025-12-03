03 de dezembro de 2025
AFOGAMENTO

Banhista se afoga e é socorrido em parada cardiorrespiratória

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Banhista sendo socorrido em parada cardiorrespiratória
Banhista sendo socorrido em parada cardiorrespiratória

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) mobilizou suas equipes em São Sebastião para atender uma ocorrência grave de afogamento de um homem na praia de Barra do Una. O chamado foi registrado por volta das 15h de domingo (30) e a vítima foi classificada com grau 6 em parada cardiorrespiratória.

A equipe SIV 01 (Suporte Intermediário de Vida) de Juquehy encontrou a vítima já retirada da água e recebendo compressões torácicas de um banhista. Ao assumir o controle, deu início ao trabalho de suporte avançado. A USA 01 (Unidade de Suporte Avançado) chegou posteriormente com a equipe médica, que prosseguiu com as manobras de reanimação.

O procedimento durou cerca de 60 minutos até que os batimentos cardíacos da vítima retornassem. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Clínicas de São Sebastião – Costa Sul, em Boiçucanga.

Não há informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima.

