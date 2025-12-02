Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na Via Dutra, em Caçapava, na madrugada desta terça-feira (2). Segundo o boletim de ocorrência, o motorista responsável pelo atropelamento não permaneceu no local e ainda não foi identificado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 4h para atender a ocorrência no trecho sentido São Paulo, na altura do km 128, próximo ao bairro Vila Galvão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o idoso já sem vida.
De acordo com familiares, o idoso havia desaparecido durante a noite, o que levou a família a acionar a Polícia Militar em busca de informações. Horas depois, veio a confirmação de que o corpo localizado na rodovia era da vítima.
O registro policial aponta que, devido à chuva no momento do acidente, o corpo precisou ser retirado da pista e colocado na margem da rodovia por questões de segurança, o que dificultou a preservação completa da cena para a perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com autoria desconhecida.
Peritos do Instituto de Criminalística compareceram ao local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico que deve detalhar as lesões e auxiliar na reconstituição da dinâmica do atropelamento.
A Polícia Civil trabalha agora para reunir imagens de câmeras de monitoramento da região, além de informações da concessionária responsável pela via e possíveis testemunhas, na tentativa de identificar o veículo envolvido e o motorista que teria fugido após o acidente.
O atropelamento se soma a uma série de ocorrências graves registradas recentemente na Via Dutra, aumentando a preocupação de autoridades e motoristas quanto à segurança no trecho.