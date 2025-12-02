Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na Via Dutra, em Caçapava, na madrugada desta terça-feira (2). Segundo o boletim de ocorrência, o motorista responsável pelo atropelamento não permaneceu no local e ainda não foi identificado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 4h para atender a ocorrência no trecho sentido São Paulo, na altura do km 128, próximo ao bairro Vila Galvão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o idoso já sem vida.