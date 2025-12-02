Policiais militares da 3ª Cia do 46º BPM/I apreenderam dois simulacros de arma de fogo e detiveram três jovens durante uma ação no bairro Recanto do Sol, em Caçapava, na tarde desta segunda-feira (1º). A equipe de radiopatrulha realizava rondas quando abordou dois suspeitos e encontrou as falsas pistolas.

Em continuidade à verificação, os policiais seguiram até a casa de um dos abordados. No local, um terceiro jovem tentou fugir ao notar a chegada da viatura, mas acabou capturado.