A cidade de Ilhabela, no litoral paulista, recebe nos dias 5 e 6 de dezembro a 9ª edição da Volta de Ilhabela 90K (Vibe), um dos maiores desafios de canoagem oceânica do país.

Neste ano, o evento bateu recorde de inscritos e reunirá 550 atletas distribuídos em 51 equipes. Os competidores vêm de 11 estados, 57 cidades e cinco países: Brasil, França, Nova Zelândia, Reino Unido e Chile.