A cidade de Ilhabela, no litoral paulista, recebe nos dias 5 e 6 de dezembro a 9ª edição da Volta de Ilhabela 90K (Vibe), um dos maiores desafios de canoagem oceânica do país.
Neste ano, o evento bateu recorde de inscritos e reunirá 550 atletas distribuídos em 51 equipes. Os competidores vêm de 11 estados, 57 cidades e cinco países: Brasil, França, Nova Zelândia, Reino Unido e Chile.
Com percurso de 90 quilômetros, a prova dá a volta completa na ilha, com largada e chegada na praia do Itaquanduba, onde fica a marina Porto Ilhabela. O trajeto é conhecido pela diversidade de condições do mar, que alterna trechos calmos, áreas abrigadas e mar aberto, exigindo resistência e preparo dos atletas. A disputa inclui diversas modalidades e categorias, como OC1, OC2, OC6, V1, V3, V6 e surfski, além da busca pelos tradicionais troféus “fita azul”, “fita rosa” e “fita roxa”.
A programação tem início na sexta-feira (5) com retirada de kits e congresso técnico. No sábado (6), a arena abre às 4h e a largada está marcada para 6h, seguida de premiação e da Vibe Fest, aberta ao público. A edição de 2025 também contará com transmissão ao vivo pelo Instagram no perfil oficial @vibeilhabela.