Um homem de 52 anos morreu na segunda-feira (1º) em decorrência de complicações causadas por um acidente registrado no sábado (29), na Estrada Parque Cênica, no bairro Gomeral, em Guaratinguetá. O óbito foi confirmado por meio de boletim de ocorrência da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima, Fernando Kazuo da Silva, participava de uma romaria com saída de Limeira. O grupo viajou de ônibus até Campos do Jordão e, a partir dali, seguiria de bicicleta em direção a Aparecida. Durante a descida em um trecho da rodovia, Fernando sofreu uma queda.