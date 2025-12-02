Um homem de 52 anos morreu na segunda-feira (1º) em decorrência de complicações causadas por um acidente registrado no sábado (29), na Estrada Parque Cênica, no bairro Gomeral, em Guaratinguetá. O óbito foi confirmado por meio de boletim de ocorrência da Polícia Civil.
A vítima, Fernando Kazuo da Silva, participava de uma romaria com saída de Limeira. O grupo viajou de ônibus até Campos do Jordão e, a partir dali, seguiria de bicicleta em direção a Aparecida. Durante a descida em um trecho da rodovia, Fernando sofreu uma queda.
De acordo com relatos de integrantes do grupo, o momento exato do acidente não foi presenciado. O ciclista teria comentado, depois da queda, que viu um cachorro, ou possivelmente uma criança, atravessando a via, mas essa informação não foi confirmada oficialmente. Um amigo também mencionou que Fernando teria ingerido um pouco de sal antes da descida.
A esposa informou à polícia que o marido fazia uso contínuo de medicação para controle da pressão arterial, tinha o hábito de pedalar com frequência e já havia realizado o mesmo trajeto em outras ocasiões.
Uma médica que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos de emergência. Em seguida, Fernando foi encaminhado para atendimento hospitalar e transferido para a UTI da Santa Casa de Guaratinguetá. Apesar do esforço das equipes médicas, ele não resistiu.
O caso foi registrado como morte acidental e as circunstâncias da queda continuam sendo apuradas.