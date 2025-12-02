02 de dezembro de 2025
MORTE

Idoso morre atropelado na Via Dutra; motorista foge

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Caso foi registrado pela concessionária da pista
Caso foi registrado pela concessionária da pista

Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Caçapava, na madrugada desta terça-feira (2). O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar ajuda, segundo informações da Polícia Civil.

O atropelamento ocorreu na altura do km 128, na região do bairro Vila Galvão, no sentido São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 4h e, ao chegar ao trecho, encontrou a vítima já sem vida.

Devido à chuva no momento da ocorrência e para evitar novos riscos de acidentes, o corpo foi retirado da faixa de rolamento e levado para as margens da rodovia. A medida, necessária para garantir a segurança, dificultou a preservação integral do cenário para a realização da perícia.

Família.

Antes da confirmação da morte, familiares haviam notado o desaparecimento do idoso durante a noite e chegaram a acionar a Polícia Militar em busca de informações. Horas depois, veio a confirmação de que ele era a pessoa encontrada morta na rodovia.

Investigação.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com autoria desconhecida. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento e trabalha para identificar o condutor responsável.

Informações que ajudem a esclarecer o caso podem ser repassadas anonimamente à polícia.

