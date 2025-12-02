Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Caçapava, na madrugada desta terça-feira (2). O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar ajuda, segundo informações da Polícia Civil.

O atropelamento ocorreu na altura do km 128, na região do bairro Vila Galvão, no sentido São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 4h e, ao chegar ao trecho, encontrou a vítima já sem vida.