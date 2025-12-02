Um idoso de 82 anos morreu após ser atropelado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Caçapava, na madrugada desta terça-feira (2). O motorista envolvido no acidente deixou o local sem prestar ajuda, segundo informações da Polícia Civil.
O atropelamento ocorreu na altura do km 128, na região do bairro Vila Galvão, no sentido São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 4h e, ao chegar ao trecho, encontrou a vítima já sem vida.
Devido à chuva no momento da ocorrência e para evitar novos riscos de acidentes, o corpo foi retirado da faixa de rolamento e levado para as margens da rodovia. A medida, necessária para garantir a segurança, dificultou a preservação integral do cenário para a realização da perícia.
Família.
Antes da confirmação da morte, familiares haviam notado o desaparecimento do idoso durante a noite e chegaram a acionar a Polícia Militar em busca de informações. Horas depois, veio a confirmação de que ele era a pessoa encontrada morta na rodovia.
Investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com autoria desconhecida. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento e trabalha para identificar o condutor responsável.
Informações que ajudem a esclarecer o caso podem ser repassadas anonimamente à polícia.