02 de dezembro de 2025
FOGO

Veículo pega fogo na Rodovia dos Tamoios e causa interdição

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro pegou fogo na Tamoios
Carro pegou fogo na Tamoios

Um veículo utilitário pegou fogo na tarde desta terça-feira (2) na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, provocando a interdição temporária de um trecho da via e congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o motorista seguia pela rodovia quando percebeu um barulho anormal no veículo. Ele encostou no acostamento e, ao sair, notou intensa fumaça e um foco de incêndio na parte dianteira do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 13h32. As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse para a vegetação próxima ou para outros veículos.

Por segurança, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente. A liberação parcial ocorreu por volta das 13h44, e o acostamento só foi liberado às 17h48, após a conclusão dos trabalhos de limpeza e avaliação dos danos à estrutura da rodovia.

A Polícia Rodoviária também atuou na ocorrência e solicitou a remoção do veículo incendiado até a base operacional da concessionária.

No momento do incidente, a pista era dupla, havia duas faixas liberadas e o tempo estava nublado. Os dois ocupantes do utilitário, uma Dodge Dakota, não se feriram.

Equipes de conservação da concessionária realizaram a limpeza do acostamento e verificaram possíveis danos ao patrimônio público causados pelo incêndio.

