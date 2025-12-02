Um veículo utilitário pegou fogo na tarde desta terça-feira (2) na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, provocando a interdição temporária de um trecho da via e congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da concessionária Tamoios, o motorista seguia pela rodovia quando percebeu um barulho anormal no veículo. Ele encostou no acostamento e, ao sair, notou intensa fumaça e um foco de incêndio na parte dianteira do automóvel.