Um veículo utilitário pegou fogo na tarde desta terça-feira (2) na Rodovia dos Tamoios, no sentido norte, provocando a interdição temporária de um trecho da via e congestionamento de aproximadamente dois quilômetros.
De acordo com informações da concessionária Tamoios, o motorista seguia pela rodovia quando percebeu um barulho anormal no veículo. Ele encostou no acostamento e, ao sair, notou intensa fumaça e um foco de incêndio na parte dianteira do automóvel.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta das 13h32. As chamas foram controladas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse para a vegetação próxima ou para outros veículos.
Por segurança, todas as faixas e o acostamento precisaram ser interditados temporariamente. A liberação parcial ocorreu por volta das 13h44, e o acostamento só foi liberado às 17h48, após a conclusão dos trabalhos de limpeza e avaliação dos danos à estrutura da rodovia.
A Polícia Rodoviária também atuou na ocorrência e solicitou a remoção do veículo incendiado até a base operacional da concessionária.
No momento do incidente, a pista era dupla, havia duas faixas liberadas e o tempo estava nublado. Os dois ocupantes do utilitário, uma Dodge Dakota, não se feriram.
Equipes de conservação da concessionária realizaram a limpeza do acostamento e verificaram possíveis danos ao patrimônio público causados pelo incêndio.