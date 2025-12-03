03 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Tentou matar mulher a facadas, fugiu, mas acabou preso

Por Da Redação | Laguna Carapã (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Tentou matar mulher a facadas, fugiu, mas acabou preso
Tentou matar mulher a facadas, fugiu, mas acabou preso

Um homem de 33 anos foi preso por tentar matar uma jovem de 23 anos a golpes de faca. A vítima foi atingida na testa e no braço e precisou de atendimento médico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu na aldeia Rancho Jacaré, em Laguna Carapã, na segunda-feira. Conforme o registro policial, Francisco Vasques atacou Tiele Fernandes durante uma discussão. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital, onde recebeu cuidados e permaneceu consciente.

Após o ataque, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar. Detido, ele foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários