Um homem de 33 anos foi preso por tentar matar uma jovem de 23 anos a golpes de faca. A vítima foi atingida na testa e no braço e precisou de atendimento médico.
O crime aconteceu na aldeia Rancho Jacaré, em Laguna Carapã, na segunda-feira. Conforme o registro policial, Francisco Vasques atacou Tiele Fernandes durante uma discussão. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao hospital, onde recebeu cuidados e permaneceu consciente.
Após o ataque, o suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas foi contido por lideranças indígenas até a chegada da Polícia Militar. Detido, ele foi levado para a Depac de Dourados e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.