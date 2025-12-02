Uma moradora de Taubaté registrou ocorrência por estelionato após ser vítima de um golpe aplicado por meio de contatos telefônicos e mensagens via WhatsApp. O caso foi atendido pelo plantão policial e encaminhado ao 2º Distrito Policial de Taubaté, responsável pela investigação.

De acordo com o relato da vítima, os contatos começaram ainda em 2024, quando uma mulher passou a se apresentar como funcionária de uma instituição financeira, utilizando o nome “Marta”. A golpista oferecia a liberação de um empréstimo no valor de R$ 5 mil, desde que fossem realizados depósitos e transferências bancárias para “custos operacionais” e liberação do crédito.