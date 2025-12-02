O Taubaté apresentou nesta terça-feira o segundo uniforme que usará na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A nova camisa homenageia o cantor e compositor Renato Teixeira, embaixador do Burro da Central, que completará 80 anos em 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O modelo mantém o tradicional azul com faixa branca, mas desta vez traz seis linhas finas no centro, simbolizando as cordas de um violão — referência direta à obra do artista. A peça também recebe um selo especial com a assinatura de Renato, além da frase “Só quem ama sabe o que é" na gola, trecho da canção Hino 100 anos depois, composta por ele em 2014.