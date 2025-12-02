02 de dezembro de 2025
JOAQUINZÃO

Taubaté lança nova camisa e homenageia Renato Teixeira

Por Marcos Eduardo Carvalho | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
O cantor Renato Teixeira com a nova camisa do Burrão
O Taubaté apresentou nesta terça-feira o segundo uniforme que usará na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A nova camisa homenageia o cantor e compositor Renato Teixeira, embaixador do Burro da Central, que completará 80 anos em 2025.

O modelo mantém o tradicional azul com faixa branca, mas desta vez traz seis linhas finas no centro, simbolizando as cordas de um violão — referência direta à obra do artista. A peça também recebe um selo especial com a assinatura de Renato, além da frase “Só quem ama sabe o que é" na gola, trecho da canção Hino 100 anos depois, composta por ele em 2014.

Na parte interna, atrás do escudo e próximo ao coração, outra homenagem: a inscrição “Sou caipira, pirapora”, verso marcante de Romaria, um dos maiores clássicos da música caipira brasileira.

Renato Teixeira destacou a emoção em ser lembrado. “Essa homenagem não é só para mim, mas para todos os amigos da época em que vivi aqui, quando fui criança e aprendi a amar esse time. Recebo isso em nome de muita gente”, afirmou o artista.

Durante o evento, também foi instalada no estádio Joaquim de Morais Filho a placa com o nome de Renato, entregue originalmente em setembro pela Rede Globo. Agora, o item pode ser visto na entrada do Joaquinzão.

O diretor de Comunicação e Marketing, Caíque Toledo — que desenvolveu o desenho da camisa ao lado do próprio Renato — ressaltou a importância da homenagem. “Ele é um ícone nacional, um compositor único, respeitado em todo o Brasil. Ter um torcedor assim é um privilégio. Qualquer tributo é pouco diante do que representa.”

Produzido pela fornecedora Junpe, o uniforme especial estará disponível para venda na Loja do Burro a partir desta quarta-feira (3) e também integrará o Passaporte do Burro, pacote de ingressos válido para toda a temporada.

