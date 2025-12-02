02 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE DE LEOA

Vaqueirinho teve apenas dois familiares no funeral

Por Da Redação | João Pessoa (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vaqueirinho teve apenas dois familiares no funeral
Vaqueirinho teve apenas dois familiares no funeral

O velório de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conhecido como “Vaqueirinho”, ocorreu nesta segunda-feira (1º), um dia após sua morte ao invadir um zoológico e ser atacado por uma leoa. Apenas a mãe, Maria da Penha Machado, e uma prima compareceram à despedida. Antes da cerimônia, Maria da Penha precisou reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado em João Pessoa, na Paraíba. A mãe, que perdeu o poder familiar há mais de dez anos devido ao diagnóstico de esquizofrenia, chegou a ter o nome retirado da certidão de nascimento do filho para facilitar uma possível adoção. No entanto, Gerson nunca foi adotado e passou a infância em instituições de acolhimento por apresentar sintomas psiquiátricos.

A conselheira tutelar Verônica Oliveira relatou que o jovem fugia dos abrigos com frequência em busca da mãe e dizia sonhar em ir à África para se tornar domador de leões. Segundo ela, Gerson tinha deficiência intelectual evidente, mas só recebeu diagnóstico formal após ingressar no sistema socioeducativo.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários