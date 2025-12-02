O velório de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, conhecido como “Vaqueirinho”, ocorreu nesta segunda-feira (1º), um dia após sua morte ao invadir um zoológico e ser atacado por uma leoa. Apenas a mãe, Maria da Penha Machado, e uma prima compareceram à despedida. Antes da cerimônia, Maria da Penha precisou reconhecer o corpo no Instituto Médico Legal (IML).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso foi registrado em João Pessoa, na Paraíba. A mãe, que perdeu o poder familiar há mais de dez anos devido ao diagnóstico de esquizofrenia, chegou a ter o nome retirado da certidão de nascimento do filho para facilitar uma possível adoção. No entanto, Gerson nunca foi adotado e passou a infância em instituições de acolhimento por apresentar sintomas psiquiátricos.