Kailaine Mariano Rodrigues, de 20 anos, morreu após ser atropelada por um Toyota Corolla na madrugada de domingo (30). O motorista, que voltava de um show sertanejo, fez o teste do bafômetro, que apontou ingestão de álcool.

Em depoimento, ele afirmou que a jovem atravessou a pista e que “não conseguiu frear”. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal como homicídio culposo na direção, com agravante por embriaguez.