Kailaine Mariano Rodrigues, de 20 anos, morreu após ser atropelada por um Toyota Corolla na madrugada de domingo (30). O motorista, que voltava de um show sertanejo, fez o teste do bafômetro, que apontou ingestão de álcool.
Em depoimento, ele afirmou que a jovem atravessou a pista e que “não conseguiu frear”. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal como homicídio culposo na direção, com agravante por embriaguez.
O atropelamento aconteceu no Contorno Sul da BR-376, na Cidade Industrial de Curitiba. O condutor foi detido e levado à delegacia, mas acabou liberado após pagar fiança, o que gerou indignação na família da vítima.
O pai de Kailaine, Daniel Salomão, que estava em Porto Alegre quando recebeu a notícia, lamentou a perda da filha e classificou o episódio como resultado de “imprudência”. Ele também criticou a facilidade com que o motorista deixou a prisão. A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes sobre o andamento das investigações.