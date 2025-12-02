A morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, foi causada por intoxicação decorrente do uso de cocaína, segundo laudos da Polícia Técnico-Científica e investigação da Polícia Civil. As informações foram confirmadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso completa um mês nesta terça-feira (2). Bárbara, de 31 anos, foi encontrada morta em 2 de novembro dentro da residência do defensor público Renato De Vitto, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Inicialmente tratada como morte suspeita, a ocorrência passou a ser investigada com base nos exames toxicológico e necroscópico, que apontaram infarto provocado pela substância.