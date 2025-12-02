A morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, foi causada por intoxicação decorrente do uso de cocaína, segundo laudos da Polícia Técnico-Científica e investigação da Polícia Civil. As informações foram confirmadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso completa um mês nesta terça-feira (2). Bárbara, de 31 anos, foi encontrada morta em 2 de novembro dentro da residência do defensor público Renato De Vitto, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Inicialmente tratada como morte suspeita, a ocorrência passou a ser investigada com base nos exames toxicológico e necroscópico, que apontaram infarto provocado pela substância.
Com a confirmação, a polícia descartou a hipótese de crime ou de morte natural relacionada a alguma doença cardíaca. A investigação conduzida pelo 7º Distrito Policial deve ser concluída como não criminal, caracterizando a morte como acidente por overdose.
Apesar disso, o Ministério Público e os advogados da família da influenciadora contestam a conclusão, levantando a possibilidade de violência antes da morte. A SSP informou que outras diligências seguem em andamento.
Em depoimento, Renato afirmou que contratou Bárbara para um encontro e que os dois consumiram drogas juntos. Segundo ele, a influenciadora passou mal, adormeceu e, ao perceber que ela não se movia mais, acionou o Samu. Ele relatou ainda ter realizado manobras de reanimação até a chegada da equipe médica, que constatou o óbito às 21h07 daquele domingo.
Policiais militares encontraram Bárbara seminua, com ferimentos no olho e nas costas. De acordo com uma testemunha, os machucados teriam sido provocados por uma queda ocorrida horas antes. Peritos também consideram essa versão compatível com as lesões observadas.
O boletim de ocorrência registrou inicialmente “morte súbita, sem causa aparente”. Após o episódio, o defensor público pediu afastamento das funções por estresse pós-traumático, segundo informou a Defensoria.
Com mais de 400 mil seguidores somados em suas redes sociais, Bárbara era conhecida pelas dezenas de cirurgias plásticas realizadas para se parecer com a boneca Barbie, além da personalidade que a tornou figura popular entre fãs e veículos de mídia.