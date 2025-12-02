02 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Jovem é baleado na coxa após reagir a roubo de corrente

Por Da redação | Guarujá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Costa Norte

Um jovem de 29 anos foi baleado na coxa esquerda após reagir a uma tentativa de roubo na noite de domingo (30). Segundo a Polícia Militar, o suspeito que efetuou o disparo fugiu e ainda não foi identificado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu na avenida Venezuela, no bairro Cidade Atlântica, no Guarujá, no litoral paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para verificar denúncia de disparo de arma de fogo e encontraram a vítima ferida no local.

Testemunhas relataram que o homem e uma acompanhante foram surpreendidos por um indivíduo armado que tentou roubar uma corrente. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, que atirou e atingiu a coxa esquerda do jovem. Após o disparo, o suspeito fugiu.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro. A reportagem tentou contato com a prefeitura para atualizar o estado de saúde do homem, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Com informações de Portal Costa Norte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários