Um jovem de 29 anos foi baleado na coxa esquerda após reagir a uma tentativa de roubo na noite de domingo (30). Segundo a Polícia Militar, o suspeito que efetuou o disparo fugiu e ainda não foi identificado.

O caso aconteceu na avenida Venezuela, no bairro Cidade Atlântica, no Guarujá, no litoral paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para verificar denúncia de disparo de arma de fogo e encontraram a vítima ferida no local.