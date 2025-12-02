Um jovem de 29 anos foi baleado na coxa esquerda após reagir a uma tentativa de roubo na noite de domingo (30). Segundo a Polícia Militar, o suspeito que efetuou o disparo fugiu e ainda não foi identificado.
O caso aconteceu na avenida Venezuela, no bairro Cidade Atlântica, no Guarujá, no litoral paulista. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais foram acionados para verificar denúncia de disparo de arma de fogo e encontraram a vítima ferida no local.
Testemunhas relataram que o homem e uma acompanhante foram surpreendidos por um indivíduo armado que tentou roubar uma corrente. A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, que atirou e atingiu a coxa esquerda do jovem. Após o disparo, o suspeito fugiu.
A vítima foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro. A reportagem tentou contato com a prefeitura para atualizar o estado de saúde do homem, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
*Com informações de Portal Costa Norte.