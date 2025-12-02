Um homem acusado de espancar brutalmente a ex-namorada foi preso na tarde desta terça-feira (2). O crime ocorreu em setembro e deixou a vítima, de 50 anos, com múltiplas fraturas no rosto, além de perda parcial da visão periférica após passar por cirurgia de reconstrução facial.
A prisão aconteceu na zona sul de São Paulo. Imagens registradas no dia da agressão mostram a mulher caída no chão, ensanguentada e desorientada, enquanto o suspeito entra no carro e foge, deixando a vítima ferida na rua.
De acordo com o boletim de ocorrência, a violência começou dentro do veículo do casal, após uma discussão motivada pela senha do celular da vítima. O agressor, identificado como Thiago Pedrosa Dias, de 40 anos, tentou desbloquear o aparelho usando a digital da mulher. Diante da recusa, passou a desferir diversos socos contra ela.
Três mulheres que passavam pelo local abriram a porta do carro para ajudar a vítima a sair, mas, mesmo assim, o agressor continuou com os golpes. As testemunhas contaram que ele só parou quando outras pessoas se aproximaram pedindo socorro. Em seguida, Thiago fugiu levando o carro e o celular da ex-namorada e realizou uma transferência bancária de R$ 2 mil pelo aparelho.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Ermellino Matarazzo, onde os médicos constataram as fraturas e realizaram a cirurgia. Ela permanece com sequelas na visão periférica.
A Polícia Militar informou que Thiago negou ter agredido a ex-namorada e disse que houve apenas um “empurrão”. Ele também negou envolvimento no furto do carro, do telefone e na transferência bancária. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.