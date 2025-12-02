Um homem acusado de espancar brutalmente a ex-namorada foi preso na tarde desta terça-feira (2). O crime ocorreu em setembro e deixou a vítima, de 50 anos, com múltiplas fraturas no rosto, além de perda parcial da visão periférica após passar por cirurgia de reconstrução facial.

A prisão aconteceu na zona sul de São Paulo. Imagens registradas no dia da agressão mostram a mulher caída no chão, ensanguentada e desorientada, enquanto o suspeito entra no carro e foge, deixando a vítima ferida na rua.