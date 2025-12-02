Uma noiva relatou ter se surpreendido ao perceber, nas fotos do seu casamento, que uma desconhecida circulava entre seus amigos e familiares. O evento tinha número limitado de convidados e a presença da mulher não havia sido autorizada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi compartilhado no fórum Reddit. A noiva contou que a lista foi reduzida, com dificuldade, para apenas 100 pessoas. Segundo ela, todos os nomes haviam sido escolhidos com cuidado para respeitar o limite definido pelos fornecedores.
A surpresa veio quando as imagens chegaram por e-mail. Ao notar um rosto estranho entre os presentes, a mulher inicialmente imaginou que algum convidado tivesse levado um acompanhante sem avisar. Depois, descobriu que uma amiga dos tempos de escola decidiu levar a própria mãe para a festa.
Indignada, a noiva comentou que serviços como buffet e a quantidade de cadeiras haviam sido planejados para 100 pessoas. “Eles não percebem que a comida não aparece magicamente? Que não existe cadeira extra surgindo do nada?”, escreveu na publicação.
Ela contou ainda que só não houve problemas maiores porque um convidado desmarcou de última hora, liberando um assento. Mesmo assim, a noiva disse que não identificou a intrusa durante o evento. “Imagine se ele tivesse conseguido ir. Onde a mãe ficaria?”, questionou.
Nos comentários, usuários do fórum apoiaram a atitude da noiva e criticaram a falta de consideração da convidada. Muitos classificaram o gesto como desrespeitoso e inconveniente, ressaltando que levar pessoas não convidadas quebra qualquer regra básica de etiqueta.