Uma noiva relatou ter se surpreendido ao perceber, nas fotos do seu casamento, que uma desconhecida circulava entre seus amigos e familiares. O evento tinha número limitado de convidados e a presença da mulher não havia sido autorizada.

O caso foi compartilhado no fórum Reddit. A noiva contou que a lista foi reduzida, com dificuldade, para apenas 100 pessoas. Segundo ela, todos os nomes haviam sido escolhidos com cuidado para respeitar o limite definido pelos fornecedores.