Como parte da preparação para a Operação Chuvas 2026, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a expansão do sistema de sirenes de alerta, contemplando também o Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os municípios de São Luiz do Paraitinga e Campos do Jordão estão entre as cidades que receberão os novos dispositivos, que têm função estratégica para orientar moradores sobre riscos iminentes de deslizamentos, enchentes e outros eventos climáticos extremos.