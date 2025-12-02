Como parte da preparação para a Operação Chuvas 2026, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a expansão do sistema de sirenes de alerta, contemplando também o Vale do Paraíba.
Os municípios de São Luiz do Paraitinga e Campos do Jordão estão entre as cidades que receberão os novos dispositivos, que têm função estratégica para orientar moradores sobre riscos iminentes de deslizamentos, enchentes e outros eventos climáticos extremos.
Segundo a Defesa Civil Estadual, foram firmados cinco convênios para a instalação de nove novas sirenes de alerta remoto, que serão distribuídas entre Capivari, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, São Luiz do Paraitinga, Campo Limpo Paulista, Monteiro Lobato, Registro, Campos do Jordão e Santos.
Os equipamentos serão acionados de forma remota sempre que houver necessidade de evacuação imediata da população em regiões com risco de desastre. Assim que o alerta é disparado, agentes da Defesa Civil entram em campo para conduzir moradores a abrigos emergenciais, em uma operação focada na preservação de vidas.
Atualmente, o Estado já conta com três sirenes sonoras instaladas em áreas de risco nos municípios de Franco da Rocha, São Sebastião e Guarujá. Com as novas instalações, São Paulo passa a ter 12 sirenes operando em pontos estratégicos. O investimento para essa ampliação é de pouco mais de R$ 3 milhões.
A diretora da Divisão de Monitoramento e Alerta, Major PM Michele César, destacou que o reforço do sistema garante maior segurança à população: “A ampliação das sirenes garante que as pessoas recebam o alerta na hora certa, permitindo uma reação rápida e segura em situações de risco”.
A iniciativa integra o programa SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, que permanece em prontidão entre dezembro e março, período de maior incidência de temporais no Estado. Além da instalação das sirenes, os agentes realizam monitoramento climatológico 24 horas, emitem alertas, fazem vistorias de campo e promovem ações de orientação sobre riscos associados às chuvas.
Com a inclusão de São Luiz do Paraitinga e Campos do Jordão, o Vale do Paraíba passa a contar com mais uma camada de segurança e prevenção para enfrentar o período chuvoso.