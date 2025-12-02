Um acidente de trânsito matou o jovem Luiz Guilherme, de 22 anos, na tarde desta segunda-feira (1º). Ele dirigia um Fiat Uno que bateu de frente com uma Ford Ranger, em trecho da MT-250. O impacto foi tão forte que a vítima ficou presa às ferragens e morreu antes da chegada do socorro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A batida ocorreu entre Mirassol d’Oeste e Curvelândia, a cerca de 294 km de Cuiabá. Imagens registradas logo após o acidente mostram o Uno completamente destruído, com a dianteira esmagada. A caminhonete foi arremessada para fora da pista e só parou em meio à vegetação.