O jovem Luiz Felipe Queiroz de Lima, de 28 anos, morreu na última segunda-feira (1), conforme comunicado oficial da Organização Campo das Oliveiras. Nascido em 31 de maio de 1997, ele era morador da região de Santa Branca, onde será velado e sepultado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A despedida ocorrerá nesta terça-feira (2), às 18h, no Campo das Oliveiras de Santa Branca, na rua Capitão Augusto Trigueirinho, no Centro. O sepultamento está marcado para quarta-feira (3), às 8h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.