O jovem Luiz Felipe Queiroz de Lima, de 28 anos, morreu na última segunda-feira (1), conforme comunicado oficial da Organização Campo das Oliveiras. Nascido em 31 de maio de 1997, ele era morador da região de Santa Branca, onde será velado e sepultado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A despedida ocorrerá nesta terça-feira (2), às 18h, no Campo das Oliveiras de Santa Branca, na rua Capitão Augusto Trigueirinho, no Centro. O sepultamento está marcado para quarta-feira (3), às 8h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.
A notícia da morte gerou grande comoção entre familiares e amigos, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e relembrar momentos com Luiz Felipe. Muitos destacaram sua personalidade, suas lutas e o carinho que mantinha por aqueles ao redor.
Para Aline Oliveira, amiga próxima, a notícia foi recebida com profunda tristeza. “Como assim meu amigo faleceu? Deus, conforta o coração da sua mãe... Jesus amado”, escreveu.
Outro conhecido relembrou momentos difíceis vividos por Luiz Felipe e lamentou sua partida. “Meus sentimentos pra família. Moleque bom de coração. Encontrei ele na penitenciária de Cerqueira César, ele já estava doente com uma bactéria nos rins. Sofreu demais na cadeia. Vai em paz, meu amigo.”
A comoção também se estendeu a pessoas que conviveram com ele na cidade. Edvaldo Pereira de Almeida deixou uma mensagem emocionada. “Vai com Deus, meu irmão. Que onde você estiver, esteja orando por todos nós.”
Já Maria do Carmo Dias do Nascimento destacou a juventude de Luiz Felipe e pediu força aos familiares. “Um menino… Que Deus conforte os que ficam. Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos.”