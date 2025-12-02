Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi disse em entrevista exclusiva a OVALE que trabalha no desenvolvimento de um “carro brasileiro internacional”.

Em 1975, ao lado do irmão Wilsinho Fittipaldi, ele criou a até hoje única equipe brasileira e latino-americana a competir na Fórmula 1, a Copersucar-Fittipaldi.