Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi disse em entrevista exclusiva a OVALE que trabalha no desenvolvimento de um “carro brasileiro internacional”.
Em 1975, ao lado do irmão Wilsinho Fittipaldi, ele criou a até hoje única equipe brasileira e latino-americana a competir na Fórmula 1, a Copersucar-Fittipaldi.
Aos 78 anos e aposentado das competições, Emerson disse que não descansa do sonho de construir um carro brasileiro competitivo.
“Ah, eu tenho um projeto sim. Eu estou trabalhando já há muitos anos de fazer um carro brasileiro internacional. Eu estou trabalhando nisso”, afirmou o bicampeão mundial em entrevista ao OVALE Cast especial 'O Brasil do Futuro'.
Trecho do vídeo foi destaque no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado nesta terça-feira (2), em São José dos Campos.
Emerson afirmou que não pode parar de trabalhar, e de sonhar. “O homem com uma bicicleta de duas rodas, se você parar de pedalar, você cai. Então, eu estou pedalando, mais lento, mas estou pedalando. Vou continuar pedalando aqui e que Deus sempre me dê energia, físico, saúde para continuar. Dependendo muito de Deus”, disse.