O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), defendeu que o transporte coletivo seja oferecido na cidade para atender a todos os públicos e camadas sociais, sem distinção de classe.
O mandatário fez a palestra de encerramento do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado na manhã desta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos.
“Sistema de transporte público no Brasil tem um grande problema de cultura. O ônibus do Brasil é para pobre. Tem que parar com isso. Transporte público é para todos”, afirmou Anderson.
Ele disse que os gestores públicos têm que assumir a responsabilidade por melhorar o sistema de transporte público.
“O que a gente oferece é muito ruim. É um sistema de transporte ruim, é um sistema de transporte que tem degrau para subir no ônibus. Você tem que subir. Ônibus que tem degrau é caminhão”, disse.
Segundo ele, falta acessibilidade ao transporte e outras características que tornem o sistema cada vez mais atraente aos usuários. Essa é a meta que São José persegue com o novo sistema de transporte, com uma frota de 400 ônibus elétricos que deve estar em pleno funcionamento até setembro de 2026.
“Você tem outro modelo de sistema de transporte, não só do ponto de vista do carro, com qualidade, segurança, limpeza, informação, tem vários outros conceitos para que realmente todos possam se utilizar de um sistema”, afirmou Anderson.
Ele ressaltou que se trata de uma mudança de comportamento. “Tem que mudar a cultura. Temos um monte de gente que vai para a Europa e todo mundo gosta de andar e acha bonito o Metrô de Londres. É um lixo, mas é bonito. Em São Paulo ninguém quer andar de Metrô. Ou andar de ônibus na cidade, mas a gente precisa melhorar e muito na questão da qualidade do sistema que a gente coloca e oferece”, disse ele.
Anderson explicou o modelo do novo sistema de transporte público de São José dos Campos, que alugou a nova frota ao invés de comprá-la. A empresa Green Energy venceu a licitação para fornecer os veículos em contrato de R$ 2,7 bilhões, por 15 anos. Os ônibus elétricos são montados pela Eletra – São José recebeu os primeiros cinco veículos e está recebendo mais 15.
“A gente fez a locação, é o modelo jurídico que nenhuma cidade fez ainda no Brasil. Então, tudo isso é muito novo”, lembrou Anderson, dizendo que o sistema de transporte por concessão não é mais viável.
“Hoje o sistema de transporte público por concessão, até porque o país não tem um plano de mobilidade urbana, não é mais viável. Hoje um dono de uma empresa vai comprar um ônibus e não tem incentivo nenhum.”
Anderson falou das dificuldades para conseguir chegar ao modelo atual de transporte, com frota elétrica alugada. “Toda a equipe da Secretaria de Mobilidade trabalhou muito para realmente provar e comprovar que isso é viável”.
O modelo é dividido e não será operado por uma única empresa. O fornecimento dos veículos é feito pela Green Energy e a Prefeitura vai licitar os demais setores do transporte, como a empresa que vai operar os ônibus e fornecer motorista, cobrador e a parte de manutenção e de operação.
Uma terceira empresa vai fazer a operação fintech e startup, que é a parte financeira do sistema, que é o Cartão Mobilidade. E há ainda uma quarta empresa que fará a parte da operação dos pontos de carregamento dos ônibus elétricos.
“São oito pontos pela cidade e mais duas garagens. Estamos falando de 10 pontos de carregamento do sistema, mas que seriam exclusivos para o sistema de transporte público. Hoje não mais. Dos 10, oito serão abertos para que possa ter a exploração [comercial]. Então, nós vamos fazer uma concessão de operação desses espaços para que também possam permitir que veículos da iniciativa privada possa abastecer, possa carregar”, explicou Anderson.
