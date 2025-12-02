O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), defendeu que o transporte coletivo seja oferecido na cidade para atender a todos os públicos e camadas sociais, sem distinção de classe.

O mandatário fez a palestra de encerramento do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado na manhã desta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos.