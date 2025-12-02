O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), foi premiado no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado na manhã desta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos. Ele recebeu o prêmnio OVALE "O Brasil do Futuro" na categoria Mobilidade Urbana.
Anderson foi considerado destaque na área de mobilidade urbana com o novo sistema de transporte público da cidade, que terá uma frota de 400 ônibus elétrico. Todos os ônibus em circulação na cidade serão elétricos.
A iniciativa tornará São José dos Campos referência em eletrificação de frota no país e até para cidades estrangeiras.
Anderson recebeu o prêmio ao final do evento. Ele disse que é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por toda a equipe de mobilidade urbana da Prefeitura.
“É a única secretaria que tem contato com 100% da população. São José vai se tornar referência com o projeto do novo sistema de transporte”, disse Anderson.
O prefeito de São José dos Campos recebeu o prêmio das mãos do jornalista Hélcio Costa, diretor de Relações Institucionais de OVALE. Segundo Hélcio, o prêmio destaca personalidades que fazem a diferença dentro dos temas tratados pelo jornal no projeto "O Brasil do Futuro". Anderson recebeu uma reprodução do quadro "O Triunfo de Galatéia", de Rafael Sanzio, de 1512.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana tem apoio institucional da Prefeitura de São José dos Campos e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínio da CCR Rio SP e da Serttel.
O evento integra o projeto "O Brasil do Futuro", lançado por OVALE para debater grandes temas de interesse da sociedade. Outros eventos serão organizados ao longo de 2026 e, em cada um deles, OVALE premiará uma personalidade de destaque no tema tratado pelo Fórum.