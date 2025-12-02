O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), foi premiado no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, realizado na manhã desta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos. Ele recebeu o prêmnio OVALE "O Brasil do Futuro" na categoria Mobilidade Urbana.

Anderson foi considerado destaque na área de mobilidade urbana com o novo sistema de transporte público da cidade, que terá uma frota de 400 ônibus elétrico. Todos os ônibus em circulação na cidade serão elétricos.