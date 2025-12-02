O segundo painel de debates do 1° Fórum OVALE de Mobilidade Urbana trouxe a inovação como assunto principal, com o tema 'Novas frotas, novos desafios".

O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana tem apoio institucional da Prefeitura de São José dos Campos e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínio da CCR Rio SP e da Serttel.

Participaram Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, Angelo Leite, CEO da Serttel, e Cleber Chinelato, gerente-executivo de Tecnologia da Motiva e da CCR RioSP. A mediação foi do repórter especial Xandu Alves.