Um homem em situação de rua foi brutalmente assassinado a pauladas na madrugada desta terça-feira (2), em Aparecida. Um suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de 0h30, em uma via nas proximidades da rodoviária da cidade. Um policial militar que estava de folga e havia acabado de desembarcar no local presenciou o momento em que um homem desferia diversos golpes contra a vítima utilizando um pedaço de madeira, atingindo principalmente a região da cabeça.