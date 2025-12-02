Um homem em situação de rua foi brutalmente assassinado a pauladas na madrugada desta terça-feira (2), em Aparecida. Um suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta de 0h30, em uma via nas proximidades da rodoviária da cidade. Um policial militar que estava de folga e havia acabado de desembarcar no local presenciou o momento em que um homem desferia diversos golpes contra a vítima utilizando um pedaço de madeira, atingindo principalmente a região da cabeça.
Ao perceber a agressão, o policial interveio, deteve o autor e acionou reforço e equipes de resgate. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida, em razão da gravidade dos ferimentos.
O suspeito foi identificado como Marco Antônio dos Santos de Castro. De acordo com o registro policial, ele apresentava sinais de embriaguez, estava alterado e com falas desconexas. O homem ainda tentou fugir após o crime, mas foi contido e preso em flagrante, sendo encaminhado para a cadeia pública de Lorena, onde permanece à disposição da Justiça.
A arma utilizada no crime, um pedaço de madeira, foi apreendida e será submetida à perícia. A vítima ainda não foi identificada oficialmente, mas trata-se de um homem em situação de rua. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames que devem auxiliar na identificação.
O caso foi registrado na delegacia de plantão de Guaratinguetá e será investigado pelas equipes da Polícia Civil de Aparecida, que apuram as circunstâncias e a motivação do crime.