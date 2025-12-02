Flávia Consoni, professora doutora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ministrou a palestra “Políticas públicas de transição para a mobilidade elétrica com foco em cidades” no 1° Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que é realizado nesta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos.
A especialista falou sobre a articulações necessárias para a transição energética no transporte urbano, principalmente nos ônibus. Flávia trouxe exemplos de cidades que estão mais avançadas, como na Europa, e na importância de processos regulatórios. "É preciso ter previsibilidade", disse a professora.
Segundo ela, para acelerar a incorporação dessas tecnologias na mobilidade urbana, falta mobilizar todos os atores, sobretudo na eletrificação veicular. "Precisamos olhar com muita atenção apara a indústria de baterias".
Flávia disse que a transição energética deve ser justa, preparar as pessoas e incorporá-las. "O espaço também precisa ser acomodado para novos artefatos".
"Para acelerar o processo de mudança é necessário mobilizar políticas públicas a longo prazo, com planejamento. Ainda não temos uma lei nacional que regula a atividade elétrica. Podemos aprender com a experiência de países e cidades que já estiveram envolvidos com a eletrificação veicular. Buscar bons exemplos", afirmou a professora.
Segundo ela, muitas cidades do norte e sul global serviram como exemplo." Iniciativas pouco exitosas acontecem por falta de conhecimento ".
"Como exemplo, a Noruega, que não produz mais veículos a combustão, porém, começou há 15 anos oferecendo benefícios e incentivos monetários ou não, como por exemplo, locais em estacionamento", disse
"O processo tem a fase de articulação, regulação, fomento e organização", completou.
Flávia também falou sobre tecnologias que vêm para ocupar espaços de outras já maduras. "Isso é disruptivo".
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana tem apoio institucional da Prefeitura de São José dos Campos e da Câmara de São José dos Campos, além de patrocínio da CCR Rio SP e da Serttel.