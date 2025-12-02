Flávia Consoni, professora doutora da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), ministrou a palestra “Políticas públicas de transição para a mobilidade elétrica com foco em cidades” no 1° Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, que é realizado nesta terça-feira (2), no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos.

A especialista falou sobre a articulações necessárias para a transição energética no transporte urbano, principalmente nos ônibus. Flávia trouxe exemplos de cidades que estão mais avançadas, como na Europa, e na importância de processos regulatórios. "É preciso ter previsibilidade", disse a professora.

Segundo ela, para acelerar a incorporação dessas tecnologias na mobilidade urbana, falta mobilizar todos os atores, sobretudo na eletrificação veicular. "Precisamos olhar com muita atenção apara a indústria de baterias".