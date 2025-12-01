A primeira mesa de debate do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana reuniu a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José, Maryangela Geimba de Lima, e o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Glaucio Lamarca Rocha.
Eles conversaram sobre os desafios para implantar uma política pública eficiente de mobilidade nas cidades. O tema da mesa foi “E nós, para onde vamos?”. O debate foi mediado pelo editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.
O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana é realizado no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (2).
“A mobilidade não se traduz apenas em levar pessoas de um lugar para o outro, mas em uma integração da vida das pessoas, dos setores que impactam a vida dos cidadãos”, disse Maryangela.
A professora frisou a necessidade de inteligência embarcada nos meios de transporte. "O parque está lá para ajudar nessa inteligência embarcada, seja em indicadores, criação de clusters. Apoiando a prefeitura na tomada de decisão."
"A inteligência embarcada em São José começou quando saímos da fase sanatorial nos anos 50, com a chegada do Ita, Embraer, etc. É preciso pensar o novo", afirmou.
Gláucio falou sobre a integração de dados, melhoria dos sistemas, especialmente o semafórico. "Hoje existe o sistema de câmeras e estamos no processo de colocar a programação dos semáforos em tablets conectados ao CSI. A ação não é só pensada em veículo, mas o pedestre em primeiro lugar, o coletivo em segundo e o veículo em terceiro", afirmou o secretário.
"Evtol, carros autônomos, integração de dados. Tudo isso São José já está pensando, sem deixar de fora a microestrutura viária aliada ao planejamento urbano."
Glaucio comparou a mobilidade com um piano. "O piano tem 88 teclas e a mobilidade, se bobear, tem mais de 88 frentes, se não houver harmonia, não vai funcionar", disse.
O secretário também falou sobre o uso de inteligência artificial no transporte, o que exige um trabalho de preparação.
"Antes de pensar em IA, a gente tem que pensar em integração de dados. É fundamental não só na área de transporte público e coletivo, mas na mobilidade como um todo. A gente tem um universo de dados que não se comunicam e muitas vezes até por nossa culpa. Então, assim, há um pensamento muito forte dentro da secretaria, dentro do governo, a gente começar a pensar em unir essa dados, fazer gestão desses dados pra que a gente possa trazer mais benefícios ainda para nossa população", disse o secretário.