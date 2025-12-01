A primeira mesa de debate do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana reuniu a diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação do PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José, Maryangela Geimba de Lima, e o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, Glaucio Lamarca Rocha.

Eles conversaram sobre os desafios para implantar uma política pública eficiente de mobilidade nas cidades. O tema da mesa foi “E nós, para onde vamos?”. O debate foi mediado pelo editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi.

O 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana é realizado no Teatro Colinas, na região oeste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (2).