O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, participou nesta terça-feira (2) do 1° Fórum de Mobilidade Urbana, que reuniu especialistas, autoridades e participantes para debater o tema.

Anderson disse que a mobilidade urbana hoje é um tema de grandes desafios, seja para as cidades grandes, seja para as cidades de médio porte, ou seja para as cidades pequenas.

"Quando a gente fala de mobilidade, estamos falando de todos, estamos falando aqui não só do ônibus, a gente concentra muito no transporte público, a gente fala de tudo, desde o pedestre, do ciclista, do motociclista, do próprio motorista do veículo, enfim, de todos. Como é que a gente coloca, como é que a gente faz com que essa sobrevivência, como é que a gente faz que tudo isso aí conviva de uma forma harmoniosa. No Brasil nós temos muitos problemas ainda", afirmou o prefeito.