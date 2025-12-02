O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, participou nesta terça-feira (2) do 1° Fórum de Mobilidade Urbana, que reuniu especialistas, autoridades e participantes para debater o tema.
Anderson disse que a mobilidade urbana hoje é um tema de grandes desafios, seja para as cidades grandes, seja para as cidades de médio porte, ou seja para as cidades pequenas.
"Quando a gente fala de mobilidade, estamos falando de todos, estamos falando aqui não só do ônibus, a gente concentra muito no transporte público, a gente fala de tudo, desde o pedestre, do ciclista, do motociclista, do próprio motorista do veículo, enfim, de todos. Como é que a gente coloca, como é que a gente faz com que essa sobrevivência, como é que a gente faz que tudo isso aí conviva de uma forma harmoniosa. No Brasil nós temos muitos problemas ainda", afirmou o prefeito.
Ele lembrou que o Brasil é um dos países que mais mata em acidentes de trânsito. "Nós somos um país que mata muito em acidente de trânsito, então a gente precisa mudar muito o comportamento. Mais de 90% dos acidentes, eles são provocados por imprudência, e não por falhas mecânicas ou por outras falhas até na própria sinalização. Então a gente precisa mudar muito também o comportamento."
Anderson falou sobre a mudança no sistema de transporte público em São José dos Campos.
"São José dos Campos hoje se destaca, num processo onde nós estamos fazendo de uma forma diferente, onde nenhuma cidade do Brasil fez num modelo jurídico de uma concessão, uma concessão que não é apenas com uma única empresa, onde nós vamos ter aí uma empresa que está alocando os ônibus para a cidade, onde a gente tem um modelo já hoje que funciona, que é a própria Guarda Municipal, onde nós temos uma frota 100% elétrica e alugada, o aluguel faz com que a gente tenha uma grande flexibilidade e não deixar de ter atendimento, ou seja, qualquer veículo que precise parar por qualquer razão, seja por uma quebra, seja por uma manutenção, seja por um acidente, você tem a reposição desse veículo imediatamente."
"E também uma operação que seja viável, onde nós vamos ter uma empresa que opere, uma terceira empresa que faz toda a parte de gestão financeira e receita, como uma conta mobilidade, onde você tenha receitas que não vêm apenas da catraca, que não vêm apenas do pagamento do usuário do Sistema de Transporte Público, e uma operação que você faz em modelos diferenciados, integrado com bicicleta".
O prefeito ressaltou a importância de integrar todos os modais de transporte.
"A gente precisa também integrar tudo isso dentro de um sistema, para que a gente possa dar um atendimento de serviço com qualidade, algo que nós vamos discutir muito, e vocês vão ver dentro de todo o nosso processi", afirmou.