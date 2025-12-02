Em participação no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, na manhã desta terça-feira (2), em São José dos Campos, a senadora federal Mara Gabrilli defendeu uma mobilidade urbana eficiente, sustentável e inclusiva para que todas as pessoas, independente da condição física, consigam se movimentar nas cidades.
Ela destacou que a mobilidade urbana é feita essencialmente para pessoas, conceito que deve orientar as políticas públicas na área, segundo a senadora.
“Essa é uma discussão muito rica e que deveria ser replicada em muitas outras cidades. E há muito tempo que eu venho falando que é urgente trabalharmos por cidades mais inteligentes. Não dá mais para a gente pensar em calçada, por exemplo, sem pensar na parada do transporte, na educação, no equipamento de saúde, nos equipamentos de lazer e cultura e esporte”, disse Mara.
“Isso porque todo mundo precisa de uma calçada para ter acesso a qualquer um desses serviços e não precisa ter mobilidade reduzida nem nada parecido para precisar de uma calçada. E a verdade é que a mobilidade urbana é feita de gente, de quem anda a pé, das famílias com carrinhos de bebê, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos ciclistas”, afirmou.
A senadora disse que São José dos Campos tem um “histórico admirável como cidade amiga da bicicleta e é feita também de quem está no transporte público, no carro, na moto, no patinete”.
“Por isso, discutir mobilidade é discutir acessibilidade. É discutir segurança, planejamento, prazer, é discutir sobre tudo direitos.”
Mara Gabrilli ressaltou a importância do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana. “Reunindo autoridades, especialistas, sociedade civil, leitores de OVALE para pensar mobilidade urbana. Num ambiente de diálogo, soluções, responsabilidades. Olha, é um serviço essencial para o nosso estado de São Paulo e para todo país”, disse a senadora federal.