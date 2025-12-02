02 de dezembro de 2025
O BRASIL DO FUTURO

‘Mobilidade urbana é feita de gente’, diz senadora Mara Gabrilli

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Xandu Alves
Senadora Mara Gabrielli em participação do Fórum OVALE de Mobilidade Urbana
Senadora Mara Gabrielli em participação do Fórum OVALE de Mobilidade Urbana

Em participação no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, na manhã desta terça-feira (2), em São José dos Campos, a senadora federal Mara Gabrilli defendeu uma mobilidade urbana eficiente, sustentável e inclusiva para que todas as pessoas, independente da condição física, consigam se movimentar nas cidades.

Ela destacou que a mobilidade urbana é feita essencialmente para pessoas, conceito que deve orientar as políticas públicas na área, segundo a senadora.

“Essa é uma discussão muito rica e que deveria ser replicada em muitas outras cidades. E há muito tempo que eu venho falando que é urgente trabalharmos por cidades mais inteligentes. Não dá mais para a gente pensar em calçada, por exemplo, sem pensar na parada do transporte, na educação, no equipamento de saúde, nos equipamentos de lazer e cultura e esporte”, disse Mara.

“Isso porque todo mundo precisa de uma calçada para ter acesso a qualquer um desses serviços e não precisa ter mobilidade reduzida nem nada parecido para precisar de uma calçada. E a verdade é que a mobilidade urbana é feita de gente, de quem anda a pé, das famílias com carrinhos de bebê, dos idosos, das pessoas com deficiência, dos ciclistas”, afirmou.

A senadora disse que São José dos Campos tem um “histórico admirável como cidade amiga da bicicleta e é feita também de quem está no transporte público, no carro, na moto, no patinete”.

“Por isso, discutir mobilidade é discutir acessibilidade. É discutir segurança, planejamento, prazer, é discutir sobre tudo direitos.”

Mara Gabrilli ressaltou a importância do 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana. “Reunindo autoridades, especialistas, sociedade civil, leitores de OVALE para pensar mobilidade urbana. Num ambiente de diálogo, soluções, responsabilidades. Olha, é um serviço essencial para o nosso estado de São Paulo e para todo país”, disse a senadora federal.

