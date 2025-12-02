Em participação no 1º Fórum OVALE de Mobilidade Urbana, na manhã desta terça-feira (2), em São José dos Campos, a senadora federal Mara Gabrilli defendeu uma mobilidade urbana eficiente, sustentável e inclusiva para que todas as pessoas, independente da condição física, consigam se movimentar nas cidades.

Ela destacou que a mobilidade urbana é feita essencialmente para pessoas, conceito que deve orientar as políticas públicas na área, segundo a senadora.

“Essa é uma discussão muito rica e que deveria ser replicada em muitas outras cidades. E há muito tempo que eu venho falando que é urgente trabalharmos por cidades mais inteligentes. Não dá mais para a gente pensar em calçada, por exemplo, sem pensar na parada do transporte, na educação, no equipamento de saúde, nos equipamentos de lazer e cultura e esporte”, disse Mara.